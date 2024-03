Gmina Łysomice od piątku może poszczycić się swoim sztandarem

- Wiem, jakie emocje towarzyszą nadaniu sztandaru, bo to niedawno przeżywałem - przyznał starosta powiatu toruńskiego Marek Olszewski. - To historyczny dzień dla gminy Łysomice, która jest przedsiębiorcza i kreatywna. Ma piękną, chwalebną historię, choć nie brakowało w niej i momentów tragicznych.

- Przyjechałem tu powiedzieć, że wasz sąsiad, Toruń, jest dumny z tego, co robicie - zapewnił prezydent Michał Zaleski. - Współpracujemy z gminą Łysomice od lat. To tutaj usytuowane są obserwatorium czy Pomorska Strefa Ekonomiczna, to w Kamionkach nasi mieszkańcy korzystają z dobrodziejstwa kąpieliska. Łączą nas również więzy ludzkie - małżeństwa, przyjaźnie, koleżeństwo w szkole czy pracy. Toruń jest również dumny z waszej chorągwi, by my tak u siebie mówimy na sztandar