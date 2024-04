Toruń. Świerszcze w menu "Restobaru Szamanko"! To będzie przebój sezonu? Lokal na starówce zaprasza

Dodajmy, że pizza o nazwie "Patyczaki i robaki", którą właśnie lokal wprowadził do swojego menu to przede wszystkim doskonale ciasto (zbiera liczne pochwały gości), za które odpowiada sama właścicielka restauracji oraz wspomniane szparagi, świerszcze, sos parmezanowy, pancetta (dojrzewający boczek wieprzowy), mozzarella oraz żółtko.

Wyróżnij się albo giń! Ta zasada obowiązuje w gastronomii

"Restobar Szamanko" to lokal na luzie - ze swobodną atmosferą i menu dla psów

To, co od początku wyróżnia tez lokal przy ulicy Podmurnej, to jego wystrój (szamański, zgodnie z nazwą) oraz niezobowiązująca atmosfera.

-Nie znajdziecie tu eleganckich obrusów oraz czerwonych dywanów. Nasza obsługa jest bezpośrednia i skraca dystans, który nas dzieli do minimum. Naszą misją jest to abyście czuli się swobodnie, w domowej atmosferze, wśród osób dzielących się swoim uśmiechem i energią wzajemnej miłości - podkreślają pracownicy "Restobaru Szamanko" na swojej stronie internetowej.

Co ciekawe, do tej restauracji nie tylko spokojnie można przyjść z psem, ale też go... nakarmić. W menu baru znajduje się bowiem specjalne menu dla czworonogów i to dopasowane do ich apetytu (mała porcja: 10 zł, średnia: 15 zł, duża: 20 zł).

WARTO WIEDZIEĆ. "Toruńskiemu żarłokowi" bardzo tu smakowało!