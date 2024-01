Gmina Łysomice zagra z WOŚP 2024. W niedzielę będzie się działo! Znamy program i atrakcje!

Gminny finał WOŚP rozpoczną, jak zawsze, morsy z Kamionek. Przypomnijmy, że tradycją jest, że za każdą osobę, która zdecyduje się na morsowanie, przewodniczący Rady Gminy Robert Kożuchowski wpłaca do łysomickiej skarbonki WOŚP 10 złotych. Do tego zawsze spontanicznie dołączają inni sponsorzy, dzięki czemu z samego morsowania udaje się uzbierać kilkadziesiąt tysięcy złotych.

WOŚP 2024 w Łysomicach. Morsowanie w rytmie zumby

Na plażę można przybyć już od 11. Dla wszystkich będą pamiątkowe przypinki. Morsy Kamionki Małe zadbają też "o ogień i strawę". Ogrzać będzie się można przy ognisku lub w saunie. O to aby nikt nie był głodny zadbają też Koła Gospodyń Wiejskich i ekipa z OSP Gostkowo ze swoją słynną grochówką. Od godziny 11 urządzona będzie karnawałowa impreza "Kamionki Jezioro Parade", a o muzykę zadba DJ Urbański. Przed wejściem do wody zaplanowano rozgrzewkę w postaci zumby na plaży, a potem również się w wodzie. Podsumowanie odbędzie się o godzinie 12.30, wtedy też sponsor wrzuci należną kwotę do puszki.