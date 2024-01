Wielkie serca w gminie Łysomice. Znów padł rekord w finale WOŚP. I to jaki!

Niedzielny finał zaczął się od morsowania i biegania nad jeziorem w Kamionkach Małych. Za każdego uczestnika przewodniczący Rady Gminy Łysomice Robert Kożuchowski wrzucił do skarbonki WOŚP po 10 złotych. Wyszła kwota 10 020 zł.

- Wiemy, że było tyle osób, bo wydaliśmy równy tysiąc znaczków - mówi Robert Kożuchowski. - Dla mnie już zabrakło, a potem jeszcze jedna pani do mnie zadzwoniła, że morsowała, ale się spóźniła. Wyszło więc 1002 uczestników. To było niesamowite, co się działo. Na wszystkich imprezach, które przygotowano z okazji finału WOŚP, pojawiło się mnóstwo osób. A już licytacja Złotego Serduszka rozgrzała wszystkich do czerwoności.