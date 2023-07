Gmina Łysomice została "wicestolicą" rowerowej Polski

Do tej pory organizowano tę imprezę tylko dla miast prezydenckich. W tym roku dołączono do rywalizacji gminy, dla których prowadzono oddzielną klasyfikację.

Gmina Łysomice w przystąpiła do rywalizacji i zajęła drugie miejsce w Polsce. 827 osób wykręciło w 30 dni zawrotne 167 793,69 km!

- To ogromny sukces - mówi przewodniczący gminy Robert Kożuchowski. - Już sam fakt, że ponad 800 osób w 10-tysięcznej gminie przystąpiło do akcji mówi sam za siebie. Każdy miał aplikację, która zliczała przejechane kilometry. Była ona tak mądra, że wychwyciłaby to, gdyby ktoś chciał oszukiwać i jechać samochodem. Dlatego satysfakcja jest naprawdę duża.