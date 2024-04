Wokół Torunia. Mocny powiew świeżości w powiecie toruńskim

Jeśli chodzi o panie to w naszym powiecie doszło do historycznego przełamania prymatu panów na stanowiskach wójtów. Po raz pierwszy w XXI wieku mamy w powiecie dwie panie wójt. Będą rządzić gminami Łubianka i Wielka Nieszawka.

Wybory 2024. Oto najwięksi przegrani w powiecie toruńskim

Do zmiany warty doszło jeszcze w mieście Chełmża. Tu po drugiej turze wyborów burmistrzem został Paweł Polikowski, w mijającej kadencji samorządu przewodniczący Rady Powiatu. Do zmiany doszło, także po dogrywce, w gminie Zławieś Wielka. Wójtem został tu Marcin Swaczyna. Wcześniej w gminie Łubianka triumfowała Dagna Całbecka.

Wybory 2024. Duże zmiany w radach w powiecie toruńskim

Wyjątkiem jest Rada Powiatu Toruńskiego, gdzie do 23-osobowej rady wybrano ponownie aż 15 osób oraz rada gminy Łysomice. W 15-osobowym gremium zasiądzie aż ośmioro radnych z kończącej się kadencji. W pozostałych gminach ponownego wybory doczekało się od 4 do 6 osób.

Wybory 2024. W radach widać więcej pań

Nieco, w stosunku do poprzednich wyborów samorządowych w 2018 roku, poprawił się udział kobiet w radach. Po poprzednich wyborach panie stanowiły łącznie 32,9 procent składu rad, a tym razem jest to 39,2 procent. W liczbach wygląda to tak, że na 158 radnych w powiecie toruńskim (gminy, miasto Chełmża i sam powiat toruński), 62 to kobiety. Mają one przewagę w gminach Czernikowo i Wielka Nieszawka. Tu w 15-osobowych radach zasiada ich po osiem. Nieco mniej, bo siedem pań, zasiądzie w radach gmin Obrowo i Zławieś Wielka. Najmniej pań - po cztery - jest w radach gmin Łysomice i miasta Chełmża. W gminach Chełmża, Łubianka jest ich po sześć, a w gminie Lubicz - pięć.