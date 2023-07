Przy ul. Rolniczej w Toruniu obawiają się planów zabudowy: "Tylko tu można spotkać się na powietrzu" - mówią

"Sami o to dbaliśmy" - mówią mieszkańcy ul. Rolniczej w Toruniu

Jeszcze do niedawna na miejskiej działce przy Rolniczej był plac zabaw, ławki, piaskownica. Zostało jeszcze betonowe boisko do koszykówki. Mieszkańcy sąsiedniego bloku przekonują, że jest to miejsce, o które od dawna dbali i starali się, by było jak najbardziej przyjazne.

Mieszkaniec ubolewa, że o sprzedaży terenu dowiedział się z mediów. - To osiedle przez lata było całkowicie zapomniane. Zawsze miało złą sławę i opinię, że dzieją się tu najgorsze rzeczy. Zepchnięto nas na margines. Nikt z nami nie rozmawiał o tym, co ma dalej być z tym terenem. Nikt się nie zainteresował, co mamy do powiedzenia, chociaż pisałem do marszałka, wojewody, radnych.