Graffiti na starówce to problem. Miasto ogłasza przetarg na usunięcie bazgrołów

Miejski Konserwator Zabytków rozpoczął zbieranie ofert firm gotowych do usunięcia graffiti z budynków i budowli w Zespole Staromiejskim, części strefy buforowej UNESCO oraz Fortu Przyczółek Mostowy w Toruniu.

Chodzi o usunięcie sześciu graffiti z elewacji kamienic i murów miejskich o łącznej powierzchni 73 metrów kwadratowych. Nielegalne malunki znajdują się w następujących miejscach:

Okolice Alpinarium przy ul. Kopernika

Przejazd pod kamienicą przy ul. Piekary 37 (tzw. Łuk Cezara)

Okolice ruin zamku krzyżackiego

ulica Podmurna (okolice kamiennego ogrodu)

ulica Wały gen. Sikorskiego i okolice Placu Podominikańskiego

Fort Przyczółek Mostowy (północno-wschodni odcinek muru przy ul. Podgórskiej)

Oferty do 18 września

W ogłoszeniu czytamy, że "usunięcie graffiti ze wszystkich powierzchni należy przeprowadzić za pomocą odczynników chemicznych poprzez wywabianie farby z doczyszczeniem przy użyciu myjki wysokociśnieniowej wodnej lub za pomocą czyszczenia niskociśnieniowego ściernego niepowodującego uszkodzeń powierzchni czyszczonej lub zniekształcenia kolorów albo innych aktualnie stosowanych metod."

Oferty należy składać do 18 września do godz. 15.30 drogą elektroniczną na adres: [email protected]. Zwycięzca przetargu będzie zobowiązany do wykonania usunięcia graffiti w terminie maksymalnie 30 dni i udzielenia 12-miesięcznej gwarancji.

W tym roku mniej

- Problem graffiti dotyczy praktycznie każdego miasta - mówi Agata Cyrek z Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków. - Co roku ogłaszamy nabór ofert na ich usunięcie. W 2020 roku dotyczyło to 95 metrów kwadratowych, w 2021 - 125, w 2022 - 123, teraz 73. Nie wynika to z oszczędności, tylko z tego, że tych graffiti pojawiło się na szczęście mniej. Zawsze robimy dokładny obchód, robimy zdjęcia i mierzymy. Co roku graffiti pojawia się przy ulicy Wały gen. Sikorskiego 12 i okolicach Placu Podominikańskiego, gdzie często gromadzi się młodzież. Graffiti zawsze przybywa w okresie wakacyjnym, stąd taki termin naboru ofert. Na razie wpłynęły dwie, ale zapewne będzie ich dużo więcej, bo jest dużo firm specjalizujących się w usuwaniu napisów i malunków ze ścian. Dajemy im niemal wolną rękę jeśli chodzi o technologię, jaką chcą zastosować.

Co grozi wandalom?

Miejski monitoring co jakiś czas pozwala ustalić i zatrzymać sprawców dewastacji (tak było np. aktami wandalizmu na kamienicy przy ul. Ciasnej i pomnika Jana Pawła II). Z punktu widzenia chroniących zabytki marna to pociecha, bo w zdecydowanej większości taki sprawca ujmowany jest już "po fakcie", czyli po oszpeceniu elewacji czy muru.

Kodeks wykroczeń w artykule 63a mówi, że "kto umieszcza w miejscu publicznym do tego nieprzeznaczonym ogłoszenie, plakat, afisz, apel, ulotkę, napis lub rysunek albo wystawia je na widok publiczny w innym miejscu bez zgody zarządzającego tym miejscem, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny". Paragraf drugi tego artykułu dodaje, że "w razie popełnienia wykroczenia można orzec przepadek przedmiotów stanowiących przedmiot wykroczenia oraz nawiązkę w wysokości do 1 500 złotych lub obowiązek przywrócenia do stanu poprzedniego".

To jednak nie wszystko. Ludzie oszpecający, a więc dewastujący zabytki mogą być też pociągnięci do odpowiedzialności na mocy przepisów o ochronie zabytków.

W toruńskim sądzie zapadały już wyroki, zobowiązujące sprawców dewastacji do pokrycia kosztów ich usuwania. Niestety, pieniądze nie zawsze udaje się potem wyegzekwować.