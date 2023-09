Toruń. Polacy i Ukraińcy razem dla bezdomnych! Pomaga też Mychajło Kopacz z Master Chefa, kucharz pasjonat

Przybywa darczyńców i wolontariuszy. Co ciekawe, wśród pomagających nie brakuje mieszkających w Toruniu Ukraińców. - To dowód, że w obliczu trudnych wyzwań, jedność społeczna i współpraca między ludźmi nie zna granic. Wsparcie otrzymane z ich strony jest nie tylko materialną pomocą, ale także duchowym przesłaniem, że jesteśmy wspólnie odpowiedzialni za losy naszych bliźnich, niezależnie od narodowości czy pochodzenia - podkreślają społecznicy z "Serca Torunia".

Pulsoksymetr od kucharza pasjonaty Miszy i suszarka od właścicieli firmy "Żelbety"

Kilka dni temu gościem Sercowni był Mychajło Kopacz. Popularny "Misza" mieszka w Toruniu od 25 lat, pracuje jako menadżer ds. sprzedaży w Toruńskich Zakładach Materiałów Opatrunkowych. Obecnie można go oglądać w programie Master Chef Polska. Radzi sobie w nim świetnie, zbiera pochwały od jurorów, a w Toruniu nazywany jest już "gwiazdą programu". Okazuje się, że to jednocześnie człowiek o wielkim sercu.

-Misza odwiedził nas i przekazał pieniądze na zakup niezwykle potrzebnego urządzenia – profesjonalnego pulsoksymetru, który służy do pomiaru saturacji krwi i tętna. Dzięki temu niepozornemu urządzeniu nasza grupa medyczna jest w stanie szybko monitorować stan zdrowia pacjentów z chorobami układu oddechowego i krążenia - relacjonują społecznicy z "Serca Torunia".

Tu objaśnijmy, że Miłosz Przybysz to właściciel firmy Planeta Hobby, od lat wspierający wiele prospołecznych inicjatyw w Toruniu. Państwo Maletskyy natomiast to Ukraińcy mieszkający od wielu lat w Toruniu, prowadzący firmę Żelbety. Ci przedsiębiorcy na dużą skalę wspierają swoich rodaków w czasie trwającej wojny, m.in. organizując i finansując szycie mundurów dla żołnierzy walczących na froncie. Jak widać jednak, dostrzegają też potrzeby osób bezdomnych w Toruniu.

Ukraińców wspierających razem z Polakami "Serce Torunia" jest jednak więcej. Przedsiębiorca Miłosz Przybysz oraz państwo Tatiana i Volodymyr Maletsky przekazali społecznikom środki na zakup suszarki do ubrań, niezwykle potrzebnej do sprawnego funkcjonowania pralni. Można powiedzieć, że wspólnie zasponsorowali ten zakup.

"Sercownia" drzwi ma otwarte i dla potrzebujących, i dla pomagających

Jak przekazują społecznicy, we wrześniu Sercownia pozostaje otwarta dla jej podopiecznych we wtorki, czwartki i piątki. Szczególnie dniem regularnie już jest pierwszy czwartek miesiąca, który dedykowany jest wyłącznie kobietom.

-Poza tradycyjnym wsparciem, udało nam się zorganizować inspirującą grupową rozmowę naszych gościń z dwiema wyjątkowymi psycholożkami – Ewą Buczkowską i Anną Proch-Lendzion. Panie usiadły przy naszym turkusowym stole, dzieląc się swoimi historiami, problemami, potrzebami oraz tym, nad czym chciałyby pracować podczas kolejnych spotkań. Atmosfera była pełna ciepła i wzajemnej budującej energii. Kobiety w kryzysie bezdomności znajdują się w niezwykle trudnym położeniu, codziennie muszą się mierzyć z wieloma wyzwaniami i zagrożeniami, dlatego wspieranie ich jest dla nas sprawą szczególnie ważną - wyjaśniają społecznicy.

"Serca Torunia" czeka w swojej siedzibie zarówno na kolejne osoby w kryzysie bezdomności, jak i na kolejne osoby chętne nieść wsparcie. -Serdecznie zachęcamy Was wszystkich do odwiedzania Sercowni i dołączenia do naszej misji tworzenia lepszego i bardziej sprawiedliwego świata. Razem możemy zdziałać wiele i sprawić, że każda osoba, niezależnie od swojej sytuacji życiowej, poczuje się ważna i doceniona - zachęcają społecznicy.