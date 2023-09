Gratka dla miłośników żużla. Od środy w "Plazie" wystawa historycznych motocykli oraz fotografii

Sto lat temu w Australii odbyły się pierwsze zawody żużlowe. Z tej okazji na placu Orzechowym w Centrum Handlowo-Rozrywkowym Toruń Plaza zorganizowano historyczną wystawę.

Na wystawie "100 lat sportu żużlowego" prezentowane są niezwykłe eksponaty i fotografie związane z żużlem. Główną atrakcją będą historyczne motocykle, począwszy od najstarszego modelu z 1934 roku, aż po wiele innych cennych eksponatów, które należały do najlepszych żużlowców w historii. Odwiedzający będą mogli przenieść się do czasów, w których żużlowcy odbywali długie podróże statkami, by walczyć o tytuł najlepszego zawodnika na świecie.

Ogromny wpływ Polski

O tym, jak popularny jest żużel w naszym kraju i Toruniu nie trzeba nikogo przypominać. Polska miała ogromny wpływ na rozwój tej dyscypliny, a pierwszy krajowy motocykl żużlowy – FIS, odegrał kluczową rolę w tym procesie. Warto dodać, że obecnie najlepszym żużlowcem na świecie jest Polak, Bartosz Zmarzlik, który zdobył złoty medal Indywidualnych Mistrzostw Świata już trzykrotnie, a niebawem, 30 września na Motoarenie powinien "przyklepać" czwarty tytuł.

Tęsknota za stadionem, mistrzostwami i wychowankami

Lokalizacja wystawy nie jest przypadkowa. "Plaza" bowiem mieści się przy ul. Broniewskiego 98, w miejscu, w którym był stary stadion żużlowy, na którym toruńskie „Anioły” wywalczyły cztery złote krążki Drużynowych Mistrzostw Polski. Na nowoczesnym obiekcie, czyli Motoarenie, nie udało im się to ani razu. Stąd coraz większa nostalgia do "Broniewskiego 98", zwłaszcza że - w przeciwieństwie do dzisiejszych czasów - wówczas o sile zespołu stanowili wychowankowie. To właśnie tu indywidualne mistrzostwo kraju zdobył Wojciech Żabiałowicz, to tu rozgrywano pasjonujące derby Pomorza z Polonią Bydgoszcz...

Wystawa doskonale wpisuje się w aktualny żużlowy kalendarz naszego miasta. Zawodnicy For Nature Solutions KS Apatora Toruń walczą obecnie o brązowy medal w PGE Ekstralidze, a już niebawem (30 września) w Toruniu odbędą się wspomniane wyżej ostatnie zawody z prestiżowego cyklu Speedway Grand Prix o indywidualne mistrzostwo świata.

Imponująca kolekcja Macieja Gralaka

Prezentowane na wystawie obiekty pochodzą z kolekcji Macieja Gralaka, zdjęcia z kolekcji Jarosława Pabijana oraz Johna Sommervilla. To unikalne eksponaty, które pozwalają nam zagłębić się w historię żużla i poznać nieznane dotąd fakty i historie tej niezwykłej dyscypliny.

To nie pierwsza taka wystawa w "Plazie". W 2017 roku otwarto tam na jakiś czas "Muzeum żużla" z... eksponatami zbieranymi przez Macieja Gralaka. Będzie to dla niego więc powrót w dobrze znane miejsce. Gralak to właściciel imponującej kolekcji motocykli. Także tych, pochodzących jeszcze z lat 60. i 70. Wśród jego "perełek" jest jedyny motocykl żużlowy polskiej konstrukcji, marki - FIS, rodem z Rzeszowa.

Wstęp bezpłatny

Wystawa czynna będzie od 20 września do 7 października, w godzinach funkcjonowania Centrum. Wstęp na nią jest bezpłatny.