Kibice na meczu Apator Toruń - Włókniarz Częstochowa. Mamy nowe zdjęcia z Motoareny!

For Nature Solutions Apator w ostatniej chwili awansował do play off, a jest bardzo blisko podium. Do upragnionego celu brakuje 41 punktów w ostatnim meczu sezonu w Częstochowie. Liczymy na równie genialną jazdę Emila Sajfutdinowa oraz poprawkę w wykonaniu Patryka Dudka, a wtedy medal będzie już bardzo blisko.