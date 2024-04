Fani rocka z Samem Jones'em oraz grupą Let Us Love świętowali 26. urodziny Hard Rock Pubu Pamela

Darek Kowalski (właściciel Hard Rock Pubu Pamela) o koncercie z okazji 26. urodzin klubu:

"To był bardzo energetyczny wieczór, pełen pozytywnych niespodzianek. Sam Jones wykonał gigantyczną pracę od czasu naszego ostatniego, muzycznego spotkania. Sądząc po jego terminarzu koncertowym, rok 2024 będzie dla niego intensywny. Tym bardziej cieszę się, że niebawem usłyszymy retransmisję na antenie Radia Pik, jego wyjątkowo udanego występu w Hard Rock Pubie Pamela. Myślę, że debiutująca na naszej scenie grupa Let Us Love zaskoczyła wszystkich swoich profesjonalizmem. Dopracowany w każdym aspekcie występ zespołu, zrobił duże wrażenie na licznie zgromadzonej publiczności. Autorskie utwory grudziądzkich muzyków mają duży potencjał. Swoją kreatywność Let Us Love podkreślili również wykonaniem własnych wersji kilku standardów. Z przyjemnością wrócę do ich występu słuchając retransmisji na na antenie Radia PiK "

Sam Jones również podzielił się z nami kilkoma swoimi refleksjami:

"Od stycznia prawie każdy weekend spędzam grając w klubach Wielkiej Brytanii, koncentrując się coraz bardziej na wykonywaniu coverów. Dlatego też, postanowiłem zagrać w Hard Rock Pubie Pamela „Blitzkrieg Bop” The Ramones oraz „Dancing With Myself” Gen X / Billy Idola, które niedawno wprowadziłem do swojego repertuaru. Nagrałem również dema tych utworów, które są dostępne na YouTube. Miałem także okazję wykonać kilka autorskich utworów akustycznych, takich jak „Million Dollar Baby” czy „Bulletproof”. Wcześniej nie były one znane publiczności. Wielu ludzi kojarzy mnie z donośnym wokalem, który wykorzystywałem w trakcie mojej aktywności w Angry Town, dlatego te piosenki mogą być niespodzianką. Teledysk promujący „Bulletproof” został nakręcony w Toruniu w 2019 roku i również jest dostępny na YouTube. Let Us Love byli znakomici, a perkusja i wokale szczególnie imponujące. Jednocześnie reszta zespołu stworzyła wspaniałe uzupełnienie. Uważam, że mieli imponująco zbalansowane i wyważone, choć mocne brzmienie. W maju i wrześniu wracam do Polski, aby zagrać jeszcze więcej koncertów."