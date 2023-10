Gwiazdy Grodu Kopernika. Nagrody trafią do uzdolnionych uczniów

Cele konkursu „Gwiazdy Grodu Kopernika”

20 listopada, w rocznicę przyjęcia przez Organizację Narodów Zjednoczonych Konwencji o Prawach Dziecka, zostanie ustanowiona nagroda dla uzdolnionych uczniów pt. „Gwiazdy Grodu Kopernika”. Konkurs został wpisany także w obchody 550. rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika. Głównym celem konkursu jest promowanie młodych talentów wśród dorosłych mieszkańców Torunia. Organizatorzy, czyli Gmina Miasta Toruń wraz ze współorganizatorami Ogniskiem Pracy Pozaszkolnej – Domem Harcerza w Toruniu oraz Szkołą Podstawową nr 23 im. KOU w Toruniu chcą zwrócić uwagę na to, że młodzież ma swoje pasje, które chętnie rozwija w wolnym czasie, mając do tego całkowite prawo wyboru. Konkurs ma wyłonić najciekawsze i najbardziej utalentowane osobowości, a także wypromować alternatywne i kreatywne formy spędzania czasu. Nowości Dziennik Toruński objęły konkurs Gwiazdy Grodu Kopernika patronatem, by wspierać i promować najciekawsze młode talenty.