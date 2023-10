Szpital na Bielanach czeka teraz drugi etap rozbudowy. Zacznie się od... burzenia

- Można powiedzieć, że definitywnie skończyliśmy z dobrym efektem pierwszy etap budowy, rozbudowy i modernizacji szpitala na Bielanach - twierdzi marszałek województwa kujawsko - pomorskiego Piotr Całbecki. - Musieliśmy dobudować dla tych rezonansów część do nowego szpitala. Pierwotnie miały się znaleźć w wyremontowanym pomieszczeniu starej części, ale plany się zmieniły. Postanowiliśmy bowiem ją wyburzyć i postawić na nowo. Teraz więc przed nami burzenie i realizacja drugiego etapu. Czekamy na decyzję środowiskową, która zapadnie prawdopodobnie dopiero wiosną przyszłego roku. Tak to, niestety, wyglądają procedury budowlane w Polsce. Dopiero potem będziemy mogli ogłosić przetarg na dokończenie tej wielkiej inwestycji i wybudowanie nowego pawilonu. Chociaż... nie do końca dokończenie, bo jeszcze mamy inny plan, na razie pod znakiem zapytania. Tam, gdzie w tej chwili znajduje się naziemny parking, chcielibyśmy wybudować kolejny pawilon i to dopiero zakończy cały remont i rozbudowę.