Toruń. Wieczór Młodych Talentów. Uczniowie szkoły muzycznej zagrają wraz z orkiestrą! Kim są młodzi artyści?

Wieczór Młodych Talentów to już tradycja. W najbliższy piątek (26.04) znów wspólnie wystąpią uczniowie Zespołu Szkół Muzycznych w Toruniu i profesjonalni muzycy z TOS. Jak co roku, koncert znów ma być wyjątkowym przeżyciem nie tylko dla melomanów, ale i dla młodych muzyków. O nich na pewno będzie jeszcze głośno!

Zobacz nasz kolejny przegląd ogłoszeń z powiatu toruńskiego. Tym razem przyglądamy się wyjątkowym nieruchomościom. W naszym materiale prezentujemy wille milionerów, które są obecnie do kupienia w…

Oto najmłodsi artyści - uczniowie Zespołu Szkół Muzycznych w Toruniu

Julia Amrozy - kontakt z muzyką miała od najmłodszych lat. Jej babcia grała na fortepianie, a mama, wujek i ciocia uczęszczali do szkoły muzycznej. Od 7. roku życia gra na flecie. Delikatnymi dźwiękami tego instrumentu zaczarowuje niejednego słuchacza. W wolnej chwili czaruje farbami na płótnie i eksperymentuje w kuchni.

Do udziału w koncercie z Toruńską Orkiestrą Symfoniczną w tym roku zakwalifikowani zostali następujący uczniowie:

Stefan Balcerak - naukę w szkole muzycznej rozpoczął w 2015 roku, co umożliwiło mu pielęgnowanie pasji do gry na fortepianie. Dzisiaj jego marzeniem jest posiadanie dużego, pięknego ogrodu, w którym będzie mógł dbać o swoją kolekcję roślin.

W poniedziałek 15 kwietnia doszło do groźnego pożaru w mieszkaniu na Osiedlu Sztuk Pięknych. Jego przyczyny na razie nie są znane, sprawą niebawem zajmie się prokuratura.

Natalia Cywińska - deski teatru to jej miejsce na ziemi. Potrafi odegrać różne role i wcielić się w kogokolwiek zechce, a w tym pomaga jej czarujący śpiew, którym zachwyci nas na koncercie. Jej dusza artystki ujawnia się w zamiłowaniu do malowania czy kręcenia filmów krótkometrażowych.

W Platformie Obywatelskiej dyskusja nad tym, kto znajdzie się na liście z Kujawsko-Pomorskiego do PE, trwa. W poniedziałek zebrał się zarząd krajowy partii. W Polsce 2050 i PSL kluczowe decyzje mają…

Milena Janiszewska - gra na instrumentach perkusyjnych od 4 klasy podstawówki. Nuda to jej największy wróg, a dzięki muzyce może z nią walczyć. Jej ulubionym instrumentem jest marimba. Marzy o tym, by się rozwijać i mieć możliwość wystąpienia w filharmonii za granicą.

We wtorek 7 maja Paweł Gulewski obejmie stanowisko prezydenta Torunia. Wówczas zostanie zaprzysiężony na ten urząd.

Julia Zielińska - Harry’ego Pottera wybrała różdżka, a skrzypce wybrały ją. Od 6. roku życia uczęszcza do szkoły muzycznej, ciągle stawia na rozwój i poszerzanie swoich umiejętności. Odnosi liczne sukcesy konkursowe. Do ostatniego należy wyróżnienie na VII Ogólnopolskim Konkursie w Toruniu oraz tytuł laureata w VII Ogólnopolskim Konkursie Muzycznym Presto.

Zofia Tomaszewska - od 7. roku życia gra na skrzypcach, ale to śpiew skradł jej serce. Tak jak w kuchni kocha tworzyć małe arcydzieła cukiernicze, tak na scenie kocha tworzyć swoim głosem arcydzieła wokalne.

Ten koncert to wyjątkowe przeżycie dla uczniów. Wybrano ich w przesłuchaniach

Dla młodych muzyków piątkowe wydarzenie to nie tylko okazja do zaprezentowania swoich talentów i umiejętności, lecz także do sprawdzenia się w stresujących sytuacjach. Tymi niewątpliwie są przesłuchania, na drodze których są wybierani soliści.