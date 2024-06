Gwiazdy na memoriale Ireny Szewińskiej w Bydgoszczy. Wraca Adrianna Sułek-Schubert

Ciekawie zapowiada się także konkurs młociarzy. Na starcie nie zabraknie obu największych polskich sław - Wojciecha Nowickiego i Pawła Fajdka. Polaków czeka starcie m.in. z Bence Halaszem i Mychajło Kochanem, medalistami ME z Rzymu. Spośród innych czołowych polskich lekkoatletów do Bydgoszczy przyjadą też m.in. kulomioci Konrad Bukowiecki i Michał Haratyk, zaś w skoku o tyczce pojawią się Piotr Lisek i powoli żegnający się z publicznością w ostatnim sezonie w karierze Paweł Wojciechowski z Zawiszy .

Pierwszy start Sułek-Schubert

6. Memoriał Ireny Szewińskiej to także pierwszy występ Adrianny Sułek-Schubert po przerwie macierzyńskiej. Bydgoszczanka jeszcze przed narodzinami dziecka wielokrotnie powtarzała, że będzie chciała jak najszybciej wrócić do treningów oraz do startów, żeby finalnie móc pojechać na paryskie igrzyska. Forma wieloboistki to zupełna niewiadoma - przed własną publicznością wystąpi w biegu na 100 metrów przez płotki. - Rozpoczynam olimpijski sezon startowy. Chcę być dla siebie wyrozumiała i czerpać ogromną przyjemność z rywalizacji pamiętając, że cztery miesiące temu urodziłam syna – napisała Sułek-Schubert w swoich mediach społecznościowych.

Na kibiców, którzy chcą obejrzeć mityng na żywo, wciąż jeszcze czekają wejściówki dostępne na platformie ebilet.pl. Ci, którzy nie będą mogli wybrać się w czwartek na stadion, dostaną szansę śledzenia transmisji w telewizji - relację z memoriału zapowiadają Polsat Sport 1 oraz Super Polsat.