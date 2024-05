Historia na dotyk, czyli Torunianie w Italii, na szlaku II Korpusu

Przygotowania do wyjazdu trwały od jesieni. Członkowie delegacji Muzeum Historyczno-Wojskowego, którzy mieli wyruszyć z ziemi polskiej do włoskiej, szyli sobie mundury podobne do tych, jakie nosili żołnierze generała Andersa. Prześledzili również szlak bojowy II Korpusu, zwracając uwagę na cztery cmentarze: w Loreto, Monte Cassino, Casamassima i Bolonii. W podróż zabrali ze sobą książkę "Ramię pancerne 2 Polskiego Korpusu", wydaną w 1946 roku w Rzymie fotograficzną kronikę armii Andersa.

- We Włoszech staraliśmy się znaleźć miejsca, w których zostały wykonane te zdjęcia - mówi Piotr Olecki z MH-W. - Nieraz trudno je było odnaleźć, więc prosiliśmy o pomoc Włochów. Zostawiali to co robili i spieszyli nam z pomocą. Chodziły z nami całe delegacje!