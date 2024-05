Legendarna karczma "Pod Kotwicą" została zniszczona. Z jej wystroju, dzieła wybitnych artystów, nic nie zostało

- Prace zostały wstrzymane po skontrolowaniu inwestycji i stwierdzeniu odstępstw od przyjętego projektu - mówi Malwina Jeżewska, rzeczniczka prezydenta Pawła Gulewskiego. - Podjęte zostały kroki w celu zobowiązania właściciela do doprowadzenia inwestycji do zgodności wykonywanych robót z uzgodnionym projektem budowlanym. Uzgodnione zmiany w lokalu obejmują wymianę stolarki okiennej witryny oraz przywrócenie istniejącego prawdopodobnie od średniowiecza, a najpóźniej od początku XIX wieku, wejścia do kamienicy w prawej (południowej) osi. Uzgodniono stolarkę aluminiową z prostymi współczesnymi podziałami w celu odróżnienia czasowego i stylistycznego od historycznego charakteru elewacji. Projekt powstał wskutek wielu uzgodnień prowadzonych z inwestorem i projektantem. Pierwotna koncepcja inwestora zakładała daleko idące przekształcenie elewacji parteru w dużą przeszkloną witrynę. Ostateczny projekt przewiduje zachowanie łukowego, szerokiego otworu okiennego z 1923 roku oraz odtworzenie dawnego wejścia w osi południowej, w celu umożliwienia dostępu do lokalu bezpośrednio z ulicy, co jest priorytetem właściciela.