Struga Toruńska. Była kontrola, co będzie dalej? I co się stanie z Kaszownikiem?

Dwa tygodnie temu na facebookowej grupie Dziki Toruń pojawiła się informacja o tym, że ktoś użył środków chemicznych próbując pozbyć się roślinności porastającej brzegi Strugi Toruńskiej w sąsiedztwie młyna na Mokrem. Ustaliliśmy wtedy, że do tego "ataku chemicznego" doszło poza odcinkiem Bachy, którym grzecznościowo opiekują się pracownicy Młyna Wiedzy. Poza tym dowiedzieliśmy się, że żadnych prac w tym miejscu nie zlecał Urząd Miasta. Wiadomość w tej sprawie trafiła do Wód Polskich, czyli państwowego zarządcy odpowiadającego m.in. za Strugę. Obiecaliśmy wrócić do tematu, gdy otrzymamy stamtąd odpowiedź na zadane pytania i voilà.