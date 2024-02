Historia toruńskiego sportu. Poszukiwane są pamiątki na wystawę!

Przygotowania do otwarcia wystawy "Historii Toruńskiego Sportu" już trwają. Merytoryczny patronat nad nią sprawować będzie Muzeum Okręgowe w Toruniu.

Organizatorzy wystawy bardzo liczą na wsparcie torunian, którzy mogliby przekazać na nią pamiątek.

- Zwracamy się z ogromną prośbą do mieszkańców Torunia. Przeszukajcie swoje szafy i szuflady, może znajdziecie zdjęcia, pamiątki, medale, puchary, dyplomy, sprzęt sportowy i wszystko to, co wyda się Wam przydatne do zorganizowania wspólnej wystawy o dziejach toruńskiego sportu, fantastycznych sportowcach i ważnych wydarzeniach sportowych. Interesują nas materiały zarówno z końca XIX wieku, jak i całkiem współczesne - wyjaśniają organizatorzy wystawy "Historia Toruńskiego Sportu".