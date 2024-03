Ile dziś kosztuje metr kwadratowy nowego mieszkania w Toruniu?

Ceny niektórych nowych mieszkań przekroczyły już w Toruniu 10 tysięcy złotych za metr kwadratowy. Najczęściej jednak wynoszą trochę mniej.

Projekt mieszkaniowy na Jarze w Toruniu

SM Kopernik realizuje swoje inwestycje pod nazwą "Nasze miejsce" na osiedlu Jar, przy ulicach: Strobanda 12, Grasera 8 i Watzenrodego 24-26. Powstanie tu osiem budynków. Zachwala je w ten sposób: "Wśród starodrzewu znajdującego się w bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji mieszkańcy będą mogli zapomnieć o stresie i nabrać pozytywnej energii. Malowniczy park, obiekty sportowe, leśny plac zabaw, sprawiają, że jest to miejsce sprzyjające aktywnemu wypoczynkowi w gronie najbliższych. Niewątpliwie kolejną ogromną zaletą Naszego miejsca jest bliskość centrum Torunia i rozbudowana sieć linii tramwajowych i autobusowych. U nas miejsce dla siebie znajdą zarówno miłośnicy ciszy i spokoju jak i zwolennicy życia miejskiego." - Obecnie zakończyliśmy pierwszy etap inwestycji - słyszymy od Anny Bartczak z tej spółdzielni. - Wybudowaliśmy trzy budynki, a cena za metr kwadratowy wynosiła 7900 złotych. To raczej dobra cena, bo w pakiecie z nią było miejsce postojowe i komórka. Na wiosnę zaczniemy drugi etap. Nie wiemy jeszcze, ile będzie kosztował metr kwadratowy, dopiero ogłosiliśmy przetarg na wybudowanie obiektów.

Na Rubinkowie po długiej przerwie

Od ponad 20 lat na Rubinkowie nie powstała żadna nowa inwestycja mieszkaniowa. Ale właśnie to się zmienia. Przy ulicy Donimirskiego 4 powstaje dwuklatkowy budynek. Inwestycja nazywa się Rubinova i Na sześciu piętrach przewidziano 73 mieszkania o różnych metrażach, od ok. 34 metrów kwadratowych do ok. 100. Mieszkania na parterze dysponować będą własnymi, prywatnymi ogródkami, a pozostałe lokale będą mieć do dyspozycji przestronne tarasy lub balkony. Inwestorem jest Grupa Deweloperska PRES. Ceny? Od 8900 do 10690 złotych za metr.

PRES realizuje też inwestycję na Jarze. Najnowsza z nich jest usytuowana przy ulicy Keplera 50-52, niedaleko nowej pętli tramwajowej. Charakteryzuje się dużymi tarasami o powierzchni 35 metrów kwadratowych. W sprzedaży są metraże od 31 do 149 metrów kwadratowych. Ceny zaczynają się od 8900 złotych za metr, termin zakończenia inwestycji to czwarty kwartał 2025 roku. Docelowo powstaną tu cztery budynki, dodatkowo przy Keplera 54-56 oraz Heweliusza 13-15A. Wszystkie będą dwupiętrowe. Osiedle składać się będzie z 282 lokali mieszkalnych. - W tym roku można spodziewać się informacji na temat szczegółów dotyczących kolejnych budynków - twierdzi Marta Łaszkiewicz z PRESS-u. - Oprócz wspomnianych inwestycji mamy jeszcze do sprzedania dziewięć ostatnich mieszkań na Podgórskiej 12. Zostały same duże metraże, od 80 do 94 metrów. Ceny kształtują się od 6700 do 8590 złotych za metr. W Toruniu mieliśmy też ostatnio inwestycję Nowe Torpo przy ulicy Konfekcyjnej, ale tamte mieszkania już zostały sprzedane.

"Jeśli interesuje Ciebie nowe mieszkanie w atrakcyjnej cenie 8 620 zł/m2 i lokalizacji na bezpiecznym, monitorowanym osiedlu, z nowoczesnymi rozwiązaniami, zapraszamy do zapoznania się z ofertą mieszkań na kameralnym Osiedlu Letnia 2" - zachęcana swojej stronie Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa. Aktualnie przystępuje do budowy ostatniego w kompleksie trzech budynków mieszkalnych przy ulicy 63. Pułku Piechoty 70-72, z 40 mieszkaniami w metrażu o powierzchni od 30 do 62 metrów kwadratowych i 24 stanowiskami postojowymi w podziemnym garażu wielostanowiskowym. Oddanie budynku planowane jest w drugiej połowie 2025 roku.

Duża oferta Lem-budu

Kilka ciekawych propozycji ma również firma Lem-bud. Z pewnością dużym zainteresowaniem cieszyć się będzie ta przy ulicy Strobanda 3-5A, czyli Osiedle Harmonia. Mieszkania mają od 36 do 73 metrów kwadratowych. Najtańsze kosztuje 391 tysięcy złotych. Ceny za metr wynoszą od 9900 złotych. Termin odbioru pozostałych, to czwarty kwartał 2024 roku i pierwszy w 2025.

Najbardziej prestiżowym projektem tego dewelopera jest Nobilis przy ulicy Przy Skarpie. To osiedle położone na wzniesieniu, z którego rozpościera się wspaniały widok na zakole Wisły. Firma oferuje mieszkańcom nie tylko apartamenty, ale także dostęp do pomieszczeń rekreacyjnych z osiedlową siłownią, czy kinem domowym i bilardem. Są też miejsca postojowe w hali garażowej i komórki lokatorskie. Powierzchnia mieszkań wynosi od 47 do 94 metrów kwadratowych, cena od 12 tysięcy złotych za metr, a termin odbioru to pierwszy kwartał 2025 roku. W ofercie Lem-budu jest Okólna 123 w sercu lewobrzeża. W tym przypadku oferowane są powierzchnie od 38 do 85 metrów kwadratowych, w cenie od 8900 złotych za metr (najtańsze mieszkanie kosztuje 368 tysięcy złotych). Termin odbioru - pierwszy kwartał 2025 roku. Dodatkiem są miejsca postojowe w hali garażowej i komórki lokatorskie."

- Nowością w naszej ofercie jest Sobieskiego 29 w bliskości Starego Miasta - mówi Marta Grudzień, zastępca kierownika sprzedaży w Lem-budzie. - W tym przypadku oferowane są powierzchnie od 36 do 57 metrów kwadratowych, w cenie od 10 500 złotych za metr. Termin odbioru to czwarty kwartał 2025 roku. Dodatkiem są miejsca postojowe w hali garażowej i komórki lokatorskie. W tej realizacji dostępne są również w ofercie dwa lokale usługowe o powierzchni 73 metry. Prestiżową inwestycją firmy Budlex jest Vinea. Mieszkania przy ulicy Winnica, z widokiem na Wisłę, kosztują od 9,5 do 15 tysięcy złotych za metr. - W planach mamy też wybudowanie Osiedla Winnica przy ulicy Lubickiej 52/54 - twierdzi Sebastian Szczypiorowski, kierownik Biura Obsługi Klienta w Budleksie. - To nasz nowy projekt, szczegóły podamy najpóźniej w kwietniu.