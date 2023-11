Ile nóg ma Kopernik? Tajemnice obrazu Matejki, który przybył do Torunia

Toruń planował zakup "Astronoma"

Obraz Jana Matejki namalowany został z myślą o 400. rocznicy urodzin Kopernika, która przypadała w 1873 roku. Malarz liczył na to, że pokaźne płótno (225x315 cm) uświetni planowane w Krakowie obchody. Dlatego nie zgodził się na wypożyczenie „Astronoma Kopernika” do Torunia . Nie wyraził tez zainteresowania sprzedażą swojego dzieła władzom rodzinnego miasta astronoma. Z tego powodu nieuwzględnienie prezentacji obrazu podczas oficjalnych wydarzeń rocznicowych w Krakowie musiał Jan Matejko odebrać jako ogromny afront . Zorganizował więc prywatny pokaz obrazu, przeznaczając dochód na cele charytatywne.

Kopernik ma twarz krakowskiego lekarza

Co ciekawe Matejko specjalnie sprowadził z Paryża oryginalne ryciny z portretem Kopernika z XVI i XVII wieku, aby jak najbardziej zbliżyć się do oryginalnych rysów uczonego. Wśród przyjaciół wytypował osobę najbardziej podobna do przedstawień ze sztychów – lekarza Henryka Levittoux, który udzielił swojej twarzy bohaterowi obrazu. Czas lekarza był oczywiście zbyt cenny, żeby godzinami przetrzymywać go w pracowni, dlatego do namalowania sylwetki posłużył 19-letni siostrzeniec żony malarza.