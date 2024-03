Jakie prognozy dotyczą przyszłości emerytur w ZUS? Określono takie przewidywania

Pesymistyczny scenariusz Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Obecnie jednym z najbardziej pesymistycznych scenariuszy jest taki, według którego zaledwie do 2028 roku w Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (odpowiedzialnego za wypłacanie świadczeń emerytalnych) mogą zabraknąć 124 mld złotych. To w porównaniu do obecnego roku ponad 50% więcej (teraz jest brak 80,5 mld zł).

Wyż demograficzny zbliża się do wieku emerytalnego

Czy starczy funduszy w ZUS?

Tak są wyliczane emerytury

Prezes ZUS podkreśla, że obecny model wyliczania emerytury to tzw. stary system. Uwzględnia on kapitał początkowy, co sprawia, że jest to rozwiązanie dla emerytów korzystne.