Inwestycje w lokale biurowe w Toruniu rozkręcają się coraz bardziej

Przy wylotówce na Olsztyn

Na Bukowej Kępie w Toruniu powstanie zespół dwóch obiektów biurowych zgodnych z klasyfikacją budynków w klasie A. „Lipowa Office Park” – to inwestycja Grupy FOLGA, która budowę pierwszego z budynków planuje rozpocząć w drugim kwartale 2024 roku. Właśnie uprawomocniło się pozwolenie na jego budowę. Będzie to biurowiec o łącznej powierzchni użytkowej 6895 metrów kwadratowych. Inwestor z całej powierzchni planuje oddać pod wynajem ok. 3700 metrów. Drugi z budynków w ramach całego przedsięwzięcia - o powierzchni ok. 5200 metrów planowany jest do realizacji w 2026 roku. Przypomnijmy, że miejską działkę inwestycyjną we wschodnim Toruniu spółka FOLGA kupiła w 2022 roku za 3 030 000 zł. Wylicytowana działka miała powierzchnię 0,8 hektara. Drugą działkę o powierzchni 7 082 metrów w tej lokalizacji spółka także kupiła od miasta w 2023 roku za 2 424 000 zł. Nieruchomości znajdują się przy trasie wylotowej na Olsztyn oraz w niewielkiej odległości od węzła autostrady A1.