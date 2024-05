Na tych toruńskich placach zabaw dojdzie do zmian. Miasto ogłosiło przetarg

Zapraszamy na kolejną podróż do Torunia z lat 90. Zrobimy zakupy w TIP-ie na Rubinkowie, sklepie Miko na Skarpie, zajrzymy do Księgarni Naukowej, na bulwar, a później będziemy szaleć na koncertach i…

Co wchodzi w zakres przetargu?

Zwycięzca przetargu będzie zobowiązany do zakończenia prac do 15 lipca tego roku. Wartość prac musi zmieścić się w limicie 130 tysięcy złotych netto. Ofertę należy przesłać lub złożyć do dnia 22.05.2024 r. do godz. 10 na adres: Wydział Środowiska i Ekologii Urzędu Miasta Torunia, ul. Wały Generała Sikorskiego 12, e-mail [email protected], z dopiskiem „Wymiana urządzeń zabawowych na placach zabaw zarządzanych przez Wydział Środowiska i Ekologii”