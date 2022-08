Izba Historii i Tradycji w Łysomicach matecznikiem patriotyzmu i kultury

Przynależność do Rady nie wiąże się z żadną składką członkowską. Warunkiem jest działalność na rzecz polskiej tradycji i kultury określony widoczny dorobek w tych dziedzinach oraz zgłoszenie woli uczestnictwa w Radzie.

- Zanim zaproponowano mi udział we wspomnianej radzie, przyjeżdżali do mnie, do łysomickiej Izby Historii i Tradycji różni goście, przedstawiciele kultury, historycy oglądali moje zbiory - mówi Adam Kozłowski, twórca Izby, do niedawna jej właściciel, a po przekazaniu zbiorów gminie, dożywotni jej kustosz. - Efektem tego wszystkiego jest opis Izby w pięknie wydanej książce pt. „Szlakiem Mateczników polskości”.

Pokłosiem członkostwa pana Adama w Radzie Mateczników będzie jej dwudniowe posiedzenie w Łysomicach na początku października br.