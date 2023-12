Jak będą działały w Toruniu komunikacja miejska i handel na przełomie roku?

Sylwestrowa noc za darmo

Co ważne - 31 grudnia 2023 r. od godz. 18 do 1 stycznia 2024 r godz. 4 przejazd środkami komunikacji miejskiej jest bezpłatny.

Od wtorku do piątku "klasycznie"

Ograniczony handel

Sylwester nie jest zazwyczaj dniem wolnym od handlu, ale... w tym roku przypadł w niehandlową niedzielę. W związku z tym takie sklepy, jak Biedronka, Lidl, Dino i Carrefour, podobnie jak inne supermarkety, będą nieczynne. Co innego małe sklepy rodzinne lub Wyjątkiem są m.in. sklepy franczyzowe, takie jak Żabka i Carrefour Express. W tym przypadku decyzja należy do właścicieli.

Podobnie jest w przypadku poniedziałku 1 stycznia, soboty 6 stycznia i niedzieli 7 stycznia.

Co ciekawe - np. Biedronka w dniach 28-30 grudnia, czyli w miniony czwartek, piątek i sobotę zapowiedziała, że będzie pracować dłużej, co najmniej do godziny 23. Nie dotyczy to jednak wszystkich placówek tej sieci.

