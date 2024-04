Wybory 2024. W drugiej turze zagłosują mieszkańcy Torunia i trzech podtoruńskich gmin

Druga tura wyborów na prezydenta Torunia: kim są kandydaci?

Rzucił palenie, bo prosiła go o to córka Monika. Synowi Jakubowi smażył kotlety...z mielonki turystycznej. Dla wnuków zawsze ma czas, kocha je rozpieszczać. Jak jest prywatnie Michał Zaleski?

Druga tura wyborów na prezydenta Torunia: jak i gdzie głosujemy?

Zasady głosowania w drugiej turze wyborów w niedzielę 21 kwietnia będą identyczne jak w pierwszej. Nie zmieniają się siedziby obwodowych komisji wyborczych, w których odbędzie się głosowanie oraz godziny ich otwarcia - od 7 do 21. Różnicą będzie to, że tym razem każdy wyborca otrzyma tylko jedną kartę go głosowania. Znajdować się na niej będą dwa nazwiska, oczywiście kandydatów, którzy przeszli do drugiej tury. Ważny głos oddaje się poprzez postawienie znaku "X" w kratce przy nazwisku wybranego kandydata, Znak "X" musi być co najmniej dwiema liniami przecinającymi się w obrębie kratki.