Jak postępuje rewitalizacja linii kolejowej na trasie Toruń-Chełmża?

Trwa budowa nowych peronów na trasie Toruń-Chełmża

Prace na linii Toruń-Chełmża ruszyły rok temu. Nie obyło się bez problemów. Przez pewien czas nie funkcjonowała autobusowa komunikacja zastępcza. Później nie była ona zbyt dobrze zgrana z pociągami kursującymi na trasie Chełmża-Grudziądz. Obecnie pasażerowie mogą korzystać z autobusowej komunikacji zastępczej. Taka sytuacja nie powinna trwać dłużej niż do końca roku.

Co jeszcze się zmieni na trasie Toruń-Chełmża?

Dzięki modernizacji pociągi pasażerskie będą mogły rozwijać na trasie prędkość do 120 km/h, a towarowe - do 80 km/h. Obecnie obowiązujące prędkości to odpowiednio 90 km/h i 40 km/h.