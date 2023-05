Jak wygląda proces adopcji psa ze schroniska? Toruńska placówka ma swoje zasady

- Bywa i to wcale nierzadko, że ludzie się oburzają, wściekli pytają "a co to was obchodzi, gdzie i jak mieszkam" - opowiada Agnieszka Szarecka, kierowniczka Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Toruniu. - Nas to obchodzi i to bardzo, bo jest spora różnica pomiędzy domem z ogrodem, a mieszkaniem na czwartym piętrze w bloku bez windy. Musimy wiedzieć, czy przyszły właściciel będzie miał czas dla psa, czy ma inne zwierzęta, czy w domu są małe dzieci. To w interesie obu stron: by człowiek był szczęśliwy, a pies razem z nim.