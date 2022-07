Jakie skarby można znaleźć w toruńskim biurze rzeczy znalezionych i jakie są procedury?

Toruń. Co trafia do biura rzeczy znalezionych?

W ciągu roku do toruńskiego biura rzeczy znalezionych trafiają setki rozmaitych rzeczy zgubionych przez mieszkańców bądź przyjeżdżających tu turystów. Do jednego z pomieszczeń, które należy do biura trafiają m.in. rowery, klucze, dokumenty, odzież... a nawet maczeta.

Na stronie urzędu miasta znajduje się baza z wykazem wszystkich rzeczy znajdujących się w biurze rzeczy znalezionych w Toruniu. Każda zguba zawiera dokładny opis, miejsce, w którym została znaleziona, dokładną datę i czas znalezienia, a także posiada odpowiedni numer ewidencyjny.