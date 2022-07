Tak giną kierowcy w pracy! Czarna seria wypadkowa pracowników z Kujawsko-Pomorskiego

Kierowca ciężarówki z Jabłonowa Pomorskiego zginął w trakcie pracy, w Niemczech. Na postoju wyszedł za potrzebą i... potrącił go przejeżdżający pociąg. To niejedyny pracowniczy dramat, do którego doszło w czerwcu. Ofiarami wypadków, różnego kalibru, znów padło kilkanaście osób z naszego regionu.WIĘCEJ NA KOLEJNYCH STRONACH>>>

fb pomoc drogowa Krystian Andruszczenko/wypadek na S10 w Emilianowie