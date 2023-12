Jasełka w toruńskim Hospicjum "Nadzieja". Z lekarzami w roli głównej

Jasełka w hospicjum

Już po raz czwarty dzieci z toruńskiego Hospicjum "Nadzieja" obejrzały świąteczny spektakl w wykonaniu aktorów amatorów. O Bożym Narodzeniu opowiedzieli im lekarze stomatolodzy pracujący na co dzień w toruńskich przychodniach i gabinetach. Zrobili to w ramach wolontariatu, by sprawić dzieciom przyjemność. Co więcej, jasełka to nie jedyna ich aktywność. Ze spektaklami pojawiają się w hospicjum także przy innych okazjach. Tym razem towarzyszył im św. Mikołaj, który rozdał prezenty podopiecznym placówki.