Jest praca w Toruniu! Szukają nie tylko zakłady, ale i miejskie instytucje. Ile płacą?

Wiosną ofert pracy na toruńskim rynku pracy nie brakuje. Czy są atrakcyjne? To już bywa dyskusyjne. Oto najciekawsze propozycje pracy z zarobkami - z zakładów produkcyjnych, ale także Straży Miejskiej, ZGM czy spółdzielni.

Do 5 tys. 515 zł brutto - takie wynagrodzenie oferuje Straż Miejska w Toruniu pracownikowi, który zajmie stanowisko "operatora elektronicznych monitorów ekranowych". Co to za praca? Praca polega generalnie na stałej obserwacji monitoringi wizyjnego miasta i współpracy ze Strażą Miejską właśnie. Pierwsza umowa jest na sześć miesięcy, a potem - gdy kandydat się sprawdzi - czeka umowa na czas nieokreślony. Zatrudnienie jest od 20 maja. Czego oczekuje Straż Miejska od kandydata? Znajomości obsługi komputera. W rubryce "wykształcenie" w ofercie zgłoszonej do PUP w Toruniu wpisano: "brak lub niepełne podstawowe".

Kogo do pracy szukają ZGM i spółdzielnia mieszkaniowa "Geofizyka"?

Inna miejska instytucja - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu - poszukuje obecnie głównego specjalisty ds. lokali mieszkaniowych. Wynagrodzenie? Podano widełki: od minimalnej pensji krajowej do 6 tys. 750 zł brutto.

Kandydaci do tej pracy powinni mieć wyższe wykształcenie (administracja, prawo, ekonomia etc.) oraz orientację w rynku nieruchomości. Kolejne oczekiwania to: minimum 4 lata stażu pracy związanego z gospodarką nieruchomościami, znajomość regulacji prawnych w zakresie tejże gospodarki, dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole oraz w sytuacjach stresowych, a także zdolność analitycznego myślenia.

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Geofizyka" z kolei poszukuje do pracy księgowego lub księgowej. To praca od godz. 8.00 do 15.00, za którą spółdzielnia oferuje "od 4 tys. 300 zł brutto" wynagrodzenia. Od kandydatów oczekuje wykształcenia średniego zawodowego (ekonomicznego) oraz przynajmniej 5 lat stażu. Można aplikować bezpośrednio u pracodawcy - podano w ofercie zgłoszonej do bazy PUP - biuro spółdzielni mieści się przy ul. Wojska Polskiego 32.

Kogo szukają i ile płacą zakłady produkcyjne w Toruniu?

Firma Gamet w Toruniu szuka między innymi elektryka. Oferuje mu 4 tys. 700 zł brutto wynagrodzenia oraz 15 procent premii. Ten sam zakład, mający siedzibę przy ul. Chrzanowskiego 33, potrzebuje też np. mechanika maszyn. Takiemu pracownikowi oferuje jeszcze niższe wynagrodzenie - 4 tys. 400 zł brutto plus 15 proc. premii.

Przedsiębiorstwo remontowo-budowlane Agad poszukuje obecnie m.in. specjalisty ds. wyceny stolarki drewnianej i aluminiowej. To praca dla stolarza budowlanego. Wynagrodzenie? Od 5 tys. 500 zł brutto. Ta firma szuka także doradcy technicznego do tej samej stolarki - takiemu pracownikowi również oferuje od 5 tys. 500 zł brutto pensji.

Naprawdę długą listę potrzeb kadrowych ma spółka Technical. To zakład z siedzibą przy ul. Wapiennej 20. Potrzebuje między innymi: spawaczy (pensja: od 5 tys. 830 zł brutto), konstruktorów (od 5 tys. 500 zł brutto), tokarzy - frezerów (od 4 tys. 800 zł brutto), ślusarzy (od 5 tys. 055 zł brutto) oraz operatorów prasy krawędziowej (także od 5 tys. 055 zł brutto). Od kandydatów do pracy zakład oczekuje konkretnych umiejętności i doświadczenia, a także umiejętności czytania rysunku technicznego. Spółka Metal Bis natomiast poszukuje m.in. ślusarzy (od 4 tys. 500 zł do 5 tys. 500 zł brutto) oraz montażysty (do 5 tys. zł brutto). Najpierw proponuje umowę na okres próbny, a dopiero później umowę na dłużej. Dodajmy, że chodzi o montaż konstrukcji stalowych, a praca jest w delegacji. Siedziba samej spółki natomiast znajduje się przy ul. Na Uboczu 12 w Toruniu.

Jak można aplikować na opisane powyżej stanowiska pracy? Szczegóły zainteresowani znajdą na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Toruniu - wszystkie ogłoszenia dostępne są teraz w aktualnej bazie ofert pracy. Tam też zainteresowani znajdą więcej szczegółów na temat oczekiwań pracodawcy wobec kandydatów, warunków pracy i płacy.

WAŻNE. Najniższa krajowa od stycznia poszła w górę. Od lipca wzrosnąć ma ponownie Od 1 stycznia 2024 roku minimalne wynagrodzenie za pracę wzrosło z dotychczasowych 3600 zł do 4242 zł brutto, a minimalna stawka godzinowa - z 23,50 zł do 27,70 zł brutto.

Według zapowiedzi, w 2024 roku minimalna krajowa wzrośnie po raz drugi w połowie roku. Od 1 lipca minimalna płaca i minimalna stawka godzinowa ponownie ulegną zwiększeniu - odpowiednio do kwoty 4300 zł i 28,10 zł brutto. To będzie drugi rok z rzędu, gdy minimalna płaca rośnie w trakcie roku dwa razy. Pierwszy raz stało się to w ub.r.

