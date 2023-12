Jest szansa na poprawę płynności ruchu między Toruniem a Łysomicami

- Rozmawiamy na ten temat już od dłuższego czasu. Przede wszystkim to rozwiązanie odciążyłoby skrzyżowanie w centrum Łysomic na drodze nr 91 - wyjaśnia. - Po rewitalizacji linii kolejowej przejeżdża tam więcej pociągów, szlabany są częściej zamykane i stąd pojawia się więcej korków. Dlatego rozmawiamy z prezydentem Torunia Michałem Zaleskim i Lasami Państwowymi, by mieć jak najszybciej przygotowany projekt inwestycji. Pieniędzy na jej wykonanie obecnie nie mamy, ale w każdej chwili może pojawić się możliwość dofinansowania np. z KPO lub jakiegoś rządowego projektu i musimy być na to przygotowani.