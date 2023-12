Jakie nowe ronda powstaną w Toruniu w 2024 roku?

- To jednak nie wszystko, bo dochodzą do tego "inwestycje tramwajowe" - mówi rzecznik prasowy Miejskiego Zarządu Dróg Agnieszka Kobus - Pęńsko. - Dzięki nim powstało rondo turbinowe łączące trzy ulice: Grudziądzką, Warneńczyka i Bażyńskich oraz wyremontowano rondo Czadcy.

Co nas czeka w temacie toruńskich rond w zbliżającym się roku?

Dość sporo. Niewątpliwie "najcięższy kaliber" to rondo u zbiegu Szosy Okrężnej i Gagarina. Jego powstanie jest częścią dużej inwestycji realizowanej z finansowym wsparciem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Przypomnijmy, że Szosa Okrężna zmieni się na odcinku prawie 780 metrów na odcinku od ul. Łukasiewicza do Trasy Prezydenta Raczkiewicza. Po zakończeniu prac powstanie tu zupełnie nowy układ drogowy. Do dyspozycji kierowców będą dwie jezdnie, po dwa pasy ruchu. Wzdłuż ulicy, po stronie wschodniej, wybudowana zostanie ścieżka rowerowa o szerokości 2,5 metra i chodnik o szerokości 2 metrów. Z kolei po stronie zachodniej będzie ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 3,50 metra. W ramach zadania zostanie wybudowane oświetlenie, usunięte zostaną kolizje elektroenergetyczne. Przebudowane zostaną sieci teletechniczne i sanitarne. Wykonawca (jest nim firma ONDE S.A.) wybuduje sieć wodociągową i kanalizację deszczową. Cała inwestycja ma skończyć się 4 sierpnia 2025 roku i kosztować 18.436,897,36 zł.