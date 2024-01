Jest szansa na to, że gmina Łysomice pozbędzie się korków

- To nie jest łatwy temat - zaznacza Piotr Kowal. - Procedura jest długa, bo musimy przeprowadzić konsultacje społeczne, żeby m. in. spełnić warunki środowiskowe. Nie będziemy przecież puszczać drogi przez środek wsi. Ale nie jest też tak, że jesteśmy na początku drogi. Prace nad koncepcją posunęły się już daleko. Jeśli ona zostanie przyklepana, przejdziemy do fazy projektowania i zbierania pieniędzy. Na pewno na budowę obwodnicy będziemy musieli znaleźć część środków własnych, ale będzie też zapewne wsparcie unijne i rządowe. Bo z tej obwodnicy skorzystają nie tylko mieszkańcy naszej gminy. Myślę, że 80 procent to ruch tranzytowy.