Toruń. Trasa staromostowa i rondo przy Strobanda powstaną do listopada 2025 roku

- Obie inwestycje są bardzo potrzebne - stwierdził zastępca prezydenta Torunia Zbigniew Fiderewicz. - Docelowo ułatwią podróżowanie po mieście, szczególnie z północnych dzielnic do centrum miasta, pomijając Szosę Chełmińską od Bema do placu NOT-u. To pozwoli na to, aby Szosa Chełmińska stała się lokalną ulicą, obsługującą mieszkańców oraz targowisko miejskie. Przy okazji chciałem zaznaczyć, bo sprawa budzi emocje - nie ma żadnego zagrożenia, że targowisko zostanie zlikwidowane. Zostanie jedynie zmniejszone o cztery procent powierzchni. Pomyśleliśmy też o miejscach parkingowych. Część z nich powstanie między innymi od strony cmentarza, część na parkingu przy Cinema City. Łącznie będzie 175 takich miejsc. Rozmawialiśmy też z kupcami, jak zminimalizować niedogodności podczas budowy.