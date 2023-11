Jesteś z tego rocznika? Oprócz emerytury, otrzymasz dodatek, który podwoi Twoje świadczenie! Jak go zdobyć?

Dodatkowe wsparcie emerytalne dla osób z tego rocznika

To zdumiewające, że jedno takie wsparcie może wynosić równowartość minimalnej emerytury w 2023 roku. Niewielu emerytów jest świadomych, że mogą starać się o dodatkowe świadczenia, które mogą znacząco poprawić ich sytuację finansową. Oznacza to możliwość zarówno niewielkich kwot, jak i tych, które naprawdę robią wrażenie. O jaki rocznik chodzi? Kto może się ubiegać o ten dodatek i na jakich zasadach?

Kto jest uprawniony do dodatku emerytalnego po osiągnięciu 60. roku życia

Kto może go otrzymać i jaka jest jego rzeczywista wartość? Niektóre dodatki emerytalne mogą znacznie poprawić domowy budżet, szczególnie jeśli dodatkowe świadczenie sięga niemal równowartości minimalnej emerytury. Przykładem takiego dodatku jest rodzicielskie świadczenie uzupełniające, do którego emeryci mogą starać się od 1 marca 2019 roku. Jakie kroki trzeba podjąć?

Jak zdobyć to wyjątkowe rodzicielskie świadczenie uzupełniające

Aby cieszyć się korzyściami z rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, istnieją dwa kluczowe kryteria do spełnienia. To świadczenie emerytalne, które nie ogranicza się jedynie do matek wychowujących co najmniej czwórkę dzieci. Ojcowie, którzy troszczą się o swoje dzieci po tym, jak matka zmarła lub opuściła rodzinę, również są uprawnieni do korzystania z niego. Warto jednak zaznaczyć, że świadczenie obejmuje zarówno biologiczne dzieci, adoptowane, jak i te przyjęte do wychowania w ramach rodziny zastępczej. Jedynym wyjątkiem jest rodzina zastępcza zawodowa.