Joanna Scheuring-Wielgus będzie reprezentować Lewicę w debacie w TVP

„Chcą zamienić Polskę w drugą Lampedusę”. PiS opublikowało nowy spot wyborczy

„Różnica jest prosta. Oni głosowali za szybką relokacją imigrantów do Polski. My głosowaliśmy przeciwko. Oni chcą zamienić Polskę w drugą Lampedusę. My chcemy...