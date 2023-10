Prezydent Torunia Michał Zaleski wsparł w wyborach swego zastępcę, Adriana Móla

Prezydent Torunia wspiera wiceprezydenta Móla

- Adrian Mól to Zastępca Prezydenta Miasta Torunia od stycznia 2022 roku. Współpraca z nim układa się harmonijnie. Zagadnienia którymi zajmuje się na co dzień, to pozyskiwanie środków zewnętrznych -unijnych jak i z innych źródeł- zagadnienia dotyczące dbałości o toruńskie zabytki, ale ten największy ciężar zadań, związany jest z edukacją w mieście Toruniu. Tutaj rzeczywiście problematyka obszerna, skomplikowana, ale znakomicie sobie z tymi zagadnieniami radzi - mówi prezydent Torunia.

Prezydent nawiązuje również do współpracy z Adrianem Mólem, kiedy ten był rzecznikiem wojewody kujawsko-pomorskiego.