Justyna Steczkowska. Tak żyje polska piosenkarka. Zobaczcie zdjęcia

Justyna Steczkowska to na polskim rynku muzycznym uznana firma. Jej piosenki od wielu lat są obecne w przestrzeni muzycznej i medialnej. Marsz ku popularności Justyna Steczkowska rozpoczęła od brawurowego wykonania piosenki Maanamu "Boskie Buenos Buenos Aires" w programie "Szansa na sukces". To był przełom w jej karierze. Kolejnym krokiem było nawiązanie współpracy z Grzegorzem Ciechowski. To z tamtego okresu pochodzą najbardziej znane utwory Steczkowskiej z "Dziewczyną szamana" na czele.