Juwenalia UMK w Toruniu. Barwny pochód studentów przeszedł ze starówki pod Aulę UMK

Na piątek (10.05) zaplanowano oficjalne otwarcie Piernikaliów 2024. Dojdzie do tego w czasie koncertów na kampusie UMK ok. godz. 22.30. Wcześniej, o godz. 17 barwny pochód studentów przemaszerował spod pomnika Mikołaja Kopernika do Auli UMK.

Zobaczcie, jak było! Więcej zdjęć w naszej galerii: