Bajkowe Piernikalia 2024 w Toruniu. Jaki program?

"Przygotujcie się na największe święto studentek i studentów, które tym razem odbędzie się w zupełnie nowej odsłonie - otulonej aurą bajkowej fantazji! Ubierzcie swoje najpiękniejsze stroje, które przeniosą Was do krainy marzeń - czy to jako książę z magicznego zamku, czy też jako odważna księżniczka z wieży, każdy znajdzie tu swoje miejsce!" - zachęcają organizatorzy tegorocznych Piernikaliów.