Toruń. Na UMK powstała akademicka strefa relaksu: 80 miejsc do pracy i wypoczynku, kuchnia i... sztuka

Po co to wszystko? By studenci, bo to przede wszystkim miejsce dla nich, nie musieli krążyć między biblioteką, uczelnią a akademikiem czy stancją i by mogli w strefie uczyć się - samodzielnie lub wspólnie - w komfortowych warunkach. Czyli tak, by zrobienie sobie kawy czy podgrzanie posiłku było możliwe na miejscu; identycznie jak wyciszenie się i zrelaksowanie w osobnych kącikach. A w razie potrzeby też - skorzystanie z Internetu, telewizji etc. Wszystko to wygodnie i w estetycznym otoczeniu.

Co ważne, akademickiej strefie relaksy towarzyszy... sztuka! A dokładniej miejsce wystawiennicze stworzone przez młody narybek artystów UMK w Toruniu.