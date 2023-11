KH Energa Toruń ograł wicelidera! Tak kibicowaliście hokeistom na Tor-Torze

KH Energa Toruń - Unia Oświęcim 4:3 (1:2, 2:0, 1:1)

Ostatnio torunianie nie mieli najlepszej passy w Tauron Hokej Lidze, więc trener Juha Nurminen zdecydował się na korekty w składzie. Przede wszystkim pożegnano Marcusa Ekholma Rosena, a kluczową pozycję między słupkami zajął w środę Julius Pohjanoksa. Kontrakt podpisał także testowany przez tydzień Atte Huhtela. To kolejny Fin w skłądzie, jest 24-letnim środkowym napastnikiem. Ten sezon zaczynał w II-ligowym czeskim zespole Berani Zlin (5 meczów, 2 asysty), a w poprzednim solidnie prezentował się w II lidze słowackiej, w barwach Spartaka Dubnica rozegrał 42 mecze, w których zaliczył 8 trafień i 22 asysty).

To jednak Finowie z Unii lepiej rozpoczęli mecz i już w 5. minucie po akcji Karjalainen - Ahopelto. Goście w pierwszych minutach mieli znacznie więcej z gry, choć też mieli problem z celnością strzałów. Torunianie do głosu doszli dopiero po stracie drugiego gola w 12. minucie. Opłaciło się zaatakować, bo jeszcze przed przerwą Mirko Djumić zaliczył kontaktowe trafienie.

To uskrzydliło gospodarzy, którzy zepchnęli w 2. tercji wicelidera do defensywy. Na sam koniec tej części (dokładnie na 6 sekund przed końcem) prowadzenie KH Enerdze dał Daniła Larionovs. To był wieczór młodego Łotysza, który miał udział w trzech pierwszych golach dla torunian. A mogło być jeszcze lepiej, ale kilka razy Unię uratował bramkarz Linus Lundin.