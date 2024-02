KH Energa Toruń znowu lepszy od mistrza! Tak kibicowaliście hokeistom na Tor-Torze Joachim Przybył

KH Energa - GKS Katowice: od 0:1 do 4:1 i znowu kapitalna ostatnia tercja! To już drugie z rzędu zwycięstwo na własnym lodowisku z liderem i mistrzem Polski. Torunianie mają przed sobą dwa mecze w rundzie zasadniczej i niedługo play off.