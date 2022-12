KH Energa wciąż przegrywa. Tym razem w Sanoku. W niedzielę przełamie niemoc?

Tym razem gra była wyrównana. Torunianie mieli sporo okazji do zdobycia gola, ale byli nieskuteczni. Gospodarze zdobyli jednego gola w 14 minucie, gdy świetną indywidualną akcją popisał się Tamminen. Wynik 1:0 utrzymał się do 58. minuty. Najlepszą okazję do wyrównania torunianie mieli podczas gry w podwójnej przewadze między 53. a 55. minutą, ale mimo sporego zamieszania pod bramką gospodarzy nie wcisnęli krążka do bramki.

Na 140 sekund przed końcem goście wycofali bramkarza. Ryzyko jednak nie przyniosło pożądanych skutków, a nawet - wręcz przeciwnie. Do pustej bramki krótko potem trafił E. Lorraine i rozstrzygnął losy spotkania. Potem na chwilę Ekholm Rosén wrócił do bramki, znowu z niej zszedł, ale o mało nie skończyło się to trzecim golem. Tym razem E. Lorraine trafił w poprzeczkę.