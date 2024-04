Kiedy najlepiej przejść na emeryturę? Który miesiąc da najwyższe świadczenie? Wyliczenia

Najnowsze informacje Głównego Urzędu Statystycznego pokazują wprost, że osoby w wieku emerytalnym, które zwlekają z przejściem na emeryturę, nie powinny tego robić w kwietniu i maju... Ale czy na pewno? Nie do końca! Wszystko przez nowe tablice średniego dalszego trwania życia, które sprawiają, że lepiej poczekać z przejściem na emeryturę. Dlaczego? Kto i do kiedy powinien się z tym wstrzymać?

Najnowsze tablice GUS będą obowiązywać od 1 kwietnia 2024 roku do 31 marca 2025 roku.

Polacy żyją dłużej? Było to do przewidzenia po tym, jak zakończył się okres pandemii, która znacząco zwiększyła śmiertelność Polaków.

ZUS na podstawie tych tablice wylicza emerytury - przez to wszyscy będą mieli o wiele niższe świadczenia.

Wysokość emerytury a średnie dalsze trwania życia

Każdego roku GUS prezentuje nowe tablice, które są używane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych do tego, aby wyliczać wysokość miesięcznej emerytury. Tablice te prezentują średnie dalsze trwanie życia kobiet i mężczyzn w wieku emerytalnym. Podawane są to informacje w formie liczby miesięcy. Tu zasada jest prosta: im więcej miesięcy średniego życia jest przewidywane, tym niższa emerytura.

Wyliczenie emerytury przez ZUS

Jak ZUS wylicza wysokość miesięcznej emerytury? Bierze się pod uwagę następujące czynniki:

zgromadzony i waloryzowany kapitał emerytalny;

Średnia prognozowana długość życia w miesiącach.

W praktyce wygląda to tak, że zebrany kapitał emerytalny dzieli się przez prognozowaną długość życia, co daje wartość miesięcznej emerytury. To też prowadzi do tego, że:

Wraz ze wzrostem liczby miesięcy spodziewanego życia skraca się wysokość naliczonej emerytury. Warto wstrzymać się kilka miesięcy, gdyż w efekcie zmniejszymy liczbę miesięcy, przez które będzie dzielony nasz kapitał. Czasem może to być bardziej opłacalne niż natychmiastowe przejście na emeryturę.

Osoby z już przyznaną emeryturą nie mają jej zmienianej niezależnie od tego, jak zmieni się wartość przewidywanego dalszego życia.

Ile będziemy żyć według GUS?

Wartości są podawane dla kobiet i mężczyzn z uwzględnieniem momentu przekroczenia wieku emerytalnego. Inaczej mówiąc, jest to liczba miesięcy dla kobiet w wieku 60 lat oraz dla mężczyzn w wieku 65 lat.

Od 1 kwietnia 2024 roku obowiązuje dla kobiet okres 264,2 miesięcy dalszego życia po 60. roku życia. Dla mężczyzn jest to liczba 218,9 miesięcy dalszego życia po 65. roku życia. U kobiet jest to wzrost o 9,9 miesiąca, a u mężczyzn o 8,9 miesiąca.

Inaczej mówiąc, kobieta będzie pobierała emeryturę średnio przez 22 lata, a mężczyzna przez 18 lat.

Dlaczego warto poczekać z przejściem na emeryturę?

W praktyce najbliższe miesiące są najgorszym czasem na przejście na emeryturę. Wynika to z faktu, że jesteśmy już po waloryzacji emerytur, więc nowo przyznanych świadczeń ona nie obejmie. Jednocześnie jesteśmy jeszcze przed waloryzacją zgromadzonego kapitału emerytalnego - ma to miejsce w czerwcu.

To też oznacza, że skoro wzrośnie kapitał, który jest dzielony w czerwcu przez liczbę miesięcy przewidywanego średniego życia, emerytury będą wyższe. Jednocześnie czekając, np. od kwietnia do lipca z przejściem na emeryturę w praktyce skrócimy liczbę miesięcy, przez którą ma być dzielony kapitał. To też wyjaśnia, dlaczego warto nie przechodzić od razu na emeryturę i warto dłużej pracować.

Warto poczekać rok?

Nie każdy wie o tym, że jeśli wiek emerytalny ukończymy w trakcie obowiązywania jednych tablic średniego dalszego życia, a potem będą wprowadzone nowe, mniej korzystne to podczas przechodzenia na emeryturę możemy domagać się obliczenia świadczenia o tej korzystniejsze tablice. Oznacza to, że jeśli ktoś osiągnął wiek emerytalny np. w lutym lub w marcu i przejdzie na emeryturę w kwietniu, może skorzystać ze starych tablic. Może to zrobić również za rok czy dwa lata. Jednak jak zaznaczyliśmy wcześniej, jeśli zdecyduje się poczekać do czerwca, może otrzymać waloryzację kapitału oraz skorzystać ze starych tablic!

