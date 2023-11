Kiedy w Toruniu możemy spodziewać się śniegu i jaka będzie zima? Takie są wstępne prognozy

Rafał Maszewski, toruński klimatolog i twórca portalu pogodawtoruniu.pl zaznacza, że zima jest zawsze trudną porą roku do prognozowania. - To, jakie będą te miesiące, zależy od wielu czynników. Należy zwrócić uwagę na występowanie niżów czy temperaturę oceanów. Atlantyk jest wyjątkowo ciepły i wiele wskazuje na to, że będzie ochładzał się długo - wyjaśnia Maszewski.